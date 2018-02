"Jesús nos dio la vacuna": Evangelista dice que no es necesario vacunarse contra la gripe

(GH)

Una evangelista de Texas vinculada con el presidente Donald Trump fue criticada esta semana después de que resurgiera un video diciendo que no necesitan vacunarse contra la gripe porque "el mismo Jesús nos dio la vacuna contra la gripe", informa ABC News Gloria Copeland, miembro del consejo consultivo de fe del presidente, publicó el video el miércoles pasado, pero comenzó a ganar fuerza esta semana después de que grupos de vigilancia lo re-publicara en las redes sociales."Escuchen, compañeros, no tenemos una temporada de gripe", dijo Copeland, de 75 años, en un video de Facebook publicado el 31 de enero. "Tenemos una temporada de patos, una temporada de venado, pero no tenemos temporada de gripe”."Y no reciba a nadie cuando alguien lo amenace con: 'Todo el mundo se está contagiando de gripe', agregó. "Ya tuvimos nuestra oportunidad. Él cargó con nuestras enfermedades. En eso nos sostenemos".Un devastador brote de gripe ha matado a docenas desde octubre en los Estados Unidos.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron que al menos 14 mil 676 personas han sido hospitalizadas con influenza desde que comenzó la temporada de gripe en octubre, el doble de todo el año pasado y el más alto jamás registrado.La agencia insta a aquellos que no han sido vacunados a vacunarse contra la gripe.Al menos 53 niños murieron a causa de la gripe esta temporada, incluidos 16 la semana pasada, según el CDC.