Joven terminó como esclava sexual tras aceptar trabajo por Facebook en Argentina

Un anciano de 81 años fue acusado de privar de su libertar y violar a una joven misionera de 19 años a quien había prometido darle trabajo y alojamiento.Según Infobae , los hechos ocurrieron en Argentina, cuando el hombre publicó en Facebook un anuncio solicitando a una persona para cuidar de él."Nesesito (sic) mujer sola para cuidar anciano de 81 años. No baga (sic), no falopera, no borracha, no sucia, no ratera", posteó el adulto mayor, a lo que la joven se mostró convencida por la promesa de trabajo y alojamiento en Buenos Aires.Después la joven acusó al hombre, identificado como Ignacio, de haber abusado de ella, por lo que la policía irrumpió en la casa del anciano y decomisaron dos escopetas y una pistola calibre .380, pastillas de viagra, así como cigarros de mariguana.“Me soltaron por viejito”, señaló Ignacio, quién aceptó haber tenido relaciones sexuales con la joven pero de manera consensuada, luego de pasar un día y una noche tras las rejas.