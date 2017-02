Melania Trump presenta nueva demanda contra el "Daily Mail"

ROCKVILLE, Maryland, EU (SUN)

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, volvió a presentar el lunes una demanda por injurias contra la empresa responsable de la edición digital del "Daily Mail" por publicar rumores de que trabajó como acompañante femenina.



En la nueva demanda, presentada esta vez en Nueva York, los abogados de la primera dama alegan que la información dañó su capacidad para beneficiarse de su imagen de alto perfil.



Según el documento, Melania Trump "tuvo una oportunidad única en la vida, como una persona extremadamente famosa y muy conocida, además de ex modelo profesional, imagen de marca y empresaria de éxito, de lanzar una marca comercial con varias gamas de productos, cada uno de los cuales podría haberle proporcionado relaciones comerciales millonarias por un periodo de varios años durante los que la demandante es una de las mujeres más fotografiadas del mundo".



Los productos, señaló la demanda, podrían haber incluido prendas de vestir, accesorios, joyas, cosméticos, productos para el cuidado del cabello y perfumes, entre otros.



Trump ya había presentado antes una demanda contra Mail Media Inc. en Maryland, pero un juez determinó a principios de mes que no debería haberse presentado en ese estado y la desestimó. La denuncia, presentada ahora en Nueva York, donde el medio tiene sus oficinas, pide una compensación por daños y perjuicios por al menos 150 millones de dólares.



La primera dama demandó en su día al Mail Media Inc. y al bloguero Webster Tarpley por reportar los rumores.



Trump presentó la denuncia en Maryland después de que tanto Tarpley como el Daily Mail se retractaron. El caso contra Tarpley sí avanzó en Maryland.