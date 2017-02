Trump culpa a prensa de tensión por llamadas

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sus llamadas con los líderes de México y Australia fueron mal cubiertas en los medios.Según un reporte publicado ayer en el sitio de la cadena Fox News, que junto al sitio Newsmax y el South Florida Business Journal entrevistaron a Trump el sábado, Trump les aseguró que sus pláticas con los líderes de México y Australia habían sido positivas y no ríspidas, como fue reportado."Trump dijo que los reportes de medios de lo que parecían ser enojados intercambios entre él y dos líderes extranjeros han sido cubiertos de forma equivocada e insistió que ha tenido relaciones 'positivas' con ambos países y sus líderes", informó Fox News en su reporte sobre su plática con Trump.Firmado por la periodista Judith Miller, el reporte de la cadena Fox News no da a conocer las citas textuales de Trump cuando se refiere a las llamadas con el presidente de México, Enrique Peña Nieto , y el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, pero afirma que Trump insistió en el tema.Sin embargo, el Mandatario estadounidense, que tomó posesión el 20 de enero, acusó directamente a funcionarios en el Gobierno federal que permanecen desde la administración Obama como los responsables de filtrar detalles de sus llamadas a la agencia AP y al diario The Washington Post."Es una desgracia que hayan sido filtrados porque es algo que va bastante en contra de nuestro país. Es una cosa muy peligrosa para este país", acusó Trump según el reporte de Fox News.