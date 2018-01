Embajadora de EU en la ONU dice que no hay cambio respecto a Corea del Norte

WASHINGTON D.C. (AP)

La embajadora de EU en la ONU dijo el domingo que la administración no está cambiando sus condiciones con respecto a las conversaciones con Corea del Norte en medio de las crecientes tensiones sobre los programas nucleares y de misiles.



Nikki Haley dejó en claro que el líder norcoreano, Kim Jong Un, primero necesitaría detener las pruebas de armas durante "una cantidad significativa de tiempo".



Trump había dicho el sábado que estaba dispuesto a hablar con Kim. Parecía un reblandecimiento de la retórica, dado que Trump había dicho el año pasado que sería una pérdida de tiempo "tratar de negociar con Little Rocket Man", el sobrenombre de Trump para Kim.



Pero Haley insistió en que Trump reiteraba su posición basada en sus comentarios de Camp David durante el fin de semana.



"No hay cambio", dijo. "Lo que básicamente ha dicho es 'sí, podría haber un momento en el que hablemos con Corea del Norte', pero deben ocurrir muchas cosas antes de que realmente ocurra. Tienen que dejar de hacer pruebas nucleares. Tienen que estar dispuestos a hablar sobre la prohibición de sus armas nucleares".



"Es una situación peligrosa", agregó Haley.



Los comentarios de Trump se producen mientras se celebran las primeras conversaciones formales entre Corea del Norte y Corea del Sur en más de dos años; los rivales están tratando de encontrar formas de cooperar en los Juegos Olímpicos de Invierno que comenzarán el próximo mes en el Sur. Las tensiones son altas debido a los programas nucleares y de misiles del Norte.



Haley dijo que tenía entendido que las dos partes estaban limitando sus conversaciones a los Juegos Olímpicos, "pero ya saben, esos dos países tienen que llevarse bien".



"Es bueno para Estados Unidos que al menos puedan comenzar nuevamente las conversaciones", dijo.



La administración Trump aceptó retrasar los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur hasta después de los Juegos Olímpicos.