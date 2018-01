Bernie Sanders dijo que EU no quiere gastar millones de dólares en un muro con México

(GH)

El senador independiente Bernie Sanders hizo declaraciones sobre la propuesta del presidente Donald Trump de gastar 18 mil millones en la próxima década para extender un muro fronterizo con México."El pueblo estadounidense, de hecho, no quiere gastar miles de millones de dólares en un muro que Trump nos dijo que sería pagado por el gobierno mexicano, que por supuesto no va a ser pagado por México”, dijo Sanders a ABC News El senador, que se postuló para la nominación demócrata a la presidencia en 2016, dijo que lo que más le preocupa de Trump es que prometió durante la campaña luchar por los trabajadores, pero "ahora gobierna como representante de la clase multimillonaria"."Desgravaciones fiscales para los ricos, excluyendo a las personas del seguro de salud, ignorando las necesidades de los niños, no lidiando con la crisis de medicamentos recetados en el país con la que dijo que lidiaría", dijo Sanders."Me preocupa que sea un mentiroso patológico. Esas son algunas de las preocupaciones que tengo", afirmó.