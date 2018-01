Donald Trump enfrentará "libro falso" como lo hizo Ronald Reagan

EU(SUN)

El presidente Donald Trump lamentó hoy haber tenido que lidiar con “noticias falsas” (fake news) desde que inició su campaña política, y ahora se enfrenta a un "libro falso", en referencia a "Fire and Fury (Fuego y Furia) escrito por Michael Wolff, que salió a la venta este fin de semana, según informó El Universal “Tuve que soportar las noticias falsas desde el primer día que anuncié que me postularía para presidente", señaló Trump en un mensaje en Twitter este domingo. “Ahora tengo que aguantar un libro falso, escrito por un autor totalmente desacreditado. Ronald Reagan tuvo el mismo problema y lo manejó bien. ¡Yo lo haré!", indicó.El libro de “Fire and Fury”, que salió a la venta el pasado viernes, ha provocado conmoción en los círculos políticos del país y extractos del libro llevaron a Trump a denunciar a su excolaborador Steve Bannon, después de que se revelara que Bannon dijo al autor del libro cosas poco halagadoras sobre la familia de Trump.Inicialmente, Trump respondió diciendo que Bannon "no tenía nada que ver conmigo o con mi presidencia. Cuando fue despedido, no sólo perdió su trabajo, sino que también perdió la cabeza".La integridad del libro ha sido cuestionada por los críticos, que han señalado varias incoherencias en los informes de Wolff.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, rechazó el miércoles algunas de las acusaciones hechas en el libro y lo llamó "ficción tabloide de mala calidad".