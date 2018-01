Explosión en estación de Estocolmo deja dos heridos

HELSINKI(AP )

Una mujer y un hombre resultaron heridos el domingo en Estocolmo después de que un dispositivo explosivo no identificado estallara cerca de una estación de metro, al parecer después de que el hombre lo recogió del suelo para verlo, informaron las autoridades.



Los heridos son un hombre de 60 años y una mujer de 45 años, dijo la policía de Estocolmo a la agencia sueca de noticias TT, indicando que el hombre estaba grave. La mujer tuvo heridas menores en rostro y piernas.



La explosión ocurrió ante la estación de metro de Varby Gard en Huddinge, un barrio residencial que forma parte de la zona metropolitana de Estocolmo.



El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, informó el portavoz de la policía de Estocolmo, Sven-Erik Olsson.



“Alguien ha utilizado alguna clase de material explosivo” para el objeto y la policía está investigando el suceso, según dijo a la cadena sueca SVT Lars-Ake Steveling, del servicio de emergencias.



Los diarios locales Aftonbladet y Expressen informaron que posiblemente se trató de una granada, pero Olsson desestimó dicha especulación.



En un inicio, la policía comenzó a investigar el caso como un intento de asesinato, pero más tarde dijo que no había motivos para creer que la pareja fuera el objetivo. Olsson dijo que nada indica que el terrorismo estuviera involucrado.



El portavoz agregó que la policía está escaneando y recorriendo el área de la estación de metro para asegurarse de que no hay más artefactos explosivos.