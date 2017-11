Agresor en Texas ya había tenido problemas con la ley

NEW BRAUNFELS, Texas(AP )

El hombre que mató a tiros a 26 personas en una iglesia de Texas trabajó como guardia de seguridad en un centro vacacional cerca de su casa en San Antonio y fue dado de baja de la Fuerza Aérea por presuntamente atacar a su esposa e hijo, informaron el lunes personas con conocimiento del caso.



Devin Kelley trabajó en Summit Vacation Resort en New Braunfels el último mes y medio, dijo a The Associated Press Claudia Varjabedian, supervisora del centro vacacional. La empleada dijo que Kelley "parecía ser un muchacho agradable, no tuve quejas".



El sitio de descanso a la orilla de un río en el condado Texas Hill se encuentra cerca de la que al parecer era la casa de Kelley en New Braunfels, a unos 56 kilómetros (35 millas) de Sutherland Springs, donde el domingo disparó contra los feligreses de la Primera Iglesia Bautista.



En tanto, se dio a conocer que la Fuerza Aérea lo dio de baja presuntamente atacar a su esposa e hijo, informó una portavoz de esa rama armada. Kelley estuvo encarcelado 12 meses tras un juicio militar en 2012, dijo la vocera Ann Stefanek. Precisó que al final, fue dado de baja por mala conducta y se le redujo el rango.



La portavoz añadió que Kelley trabajó en el departamento de logística en la Base Aérea Holloman en Nuevo México, desde 2010 hasta que fue destituido en 2014. En ese puesto estuvo a cargo del transporte de pasajeros, carga y propiedad privada en transportes militares.



En Colorado, documentos judiciales mostraron el lunes que Kelley fue acusado de un cargo menor por crueldad animal.



Según registros del condado El Paso, Kelley fue citado en agosto de 2014 y se le ordenó pagar 368 dólares en compensación.



En tanto, el diario The Denver Post informó que documentos judiciales indican que alguien obtuvo una orden de protección contra Kelley el 15 de enero de 2015, también en El Paso.



Un funcionario federal dijo a The Associated Press que Kelley vivió en un suburbio de San Antonio y que no parecía tener nada que ver con grupos terroristas. Agregó que los investigadores están escudriñando los mensajes más recientes del individuo en las redes sociales, incluso un mensaje en el que al parecer portar un fusil semiautomático tipo AR-15. El funcionario solicitó el anonimato porque no tenía autorización para hablar en público.