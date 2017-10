Trump ofreció a ex esposa la embajada de la República Checa

(GH)

Ivana Trump, la primera esposa del presidente Donald Trump y la madre de sus tres hijos mayores, dijo que el presidente le ofreció la embajada de Estados Unidos en la República Checa y que aún le habla semanalmente, para pedirle consejos sobre qué publicar en Twitter, informa Business Insider "Él todavía me está pidiendo consejos", dijo al reportero de la CBS, Jim Axelrod, en una entrevista que saldrá al aire el domingo. "Él me pregunta acerca de, qué debería tuitear y que no".Ivana dijo que anima al presidente a tuitear."Le dije: 'Creo que deberías hacer una cuenta de Twitter, es una nueva forma, una nueva tecnología', dijo."Y si quieres expresar tus palabras correctamente, sin decirle al New York Times, porque va a malinterpretar tus palabras, así es como sacas tus mensajes sin intermediarios".Ivana, una empresaria checo-estadounidense y ex modelo, también dijo que el presidente le ofreció una embajada que ella declinó, diciendo que ella odiaría abandonar su estilo de vida actual.Ivana, de 68 años, ha estado casada y divorciada dos veces desde que ella y Trump se separaron en 1992 y ahora está promoviendo su nuevo libro de consejos, "Raising Trump".