Francisco llega a Colombia y pide no perder esperanza

BOGOTÁ(AP )

Tras su llegada, Francisco envió su primer mensaje a los colombianos, sobre todo a los jóvenes, que lo recibieron en la Nunciatura: “no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza”.El pontífice llegó este miércoles a Bogotá para una visita de cinco días, en un viaje pastoral que espera sirva para reconciliar a un país marcado por más de cinco décadas de conflicto armado.Tras recorrer los 15 kilómetros que separan el aeropuerto internacional El Dorado de la Nunciatura, donde pasará la noche, Francisco dio unas primeras palabras al pueblo colombiano.“No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza”, dijo Francisco, el primer Papa latinoamericano.Francisco fue recibido con emoción en Colombia, donde bailarines folclóricos interpretaron piezas de música tradicional y cumbia.La orquesta nacional tocó piezas de Ludwig van Beethoven y Antonio Vivaldi cuando el avión del papa aterrizó.El presidente Juan Manuel Santos, grupos indígenas, diversos artistas y políticos lo saludaron a su llegada.Más tarde, Francisco se acercó a hombres y mujeres discapacitados a consecuencia del conflicto armado, antes de subir al papamóvil para recorrer las calles bogotanas rumbo a la nunciatura apostólica.