Trump confía que Congreso actúe a favor de "dreamers"

WASHINGTON D.C. (AP )

Luego de considerar por meses la decisión, Trump anunció el martes que desmantelaría en forma escalonada el programa y expresó su confianza en que el Congreso haga “algo” sobre el tema.



"Espero que lo hagan. Ciertamente espero que lo hagan", afirmó Trump al ser preguntado por los periodistas en el Despacho Oval sobre si el Congreso puede hacer algo por los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).



La actitud de Trump es una admisión de los peligros que conllevaría la anulación del programa instituido por su predecesor Barack Obama, que cobija a casi 800 mil jóvenes.



Sus denuncias de la campaña electoral de que el programa constituía una “amnistía” pueden haber caído bien a sus partidarios, pero la perspectiva de deportar a todos esos jóvenes resultó extremadamente incómoda para el nuevo presidente, que ha dicho varias veces que quiere demostrar que es una persona sensible al sufrimiento de los demás.



El costo político de una medida impopular es lo que llevó a los legisladores a llamar a Priebus el 20 de enero. Querían saber si Trump tocaría el tema en su discurso inaugural. Algunos le pidieron que reconsiderase su postura o que demorase su decisión, según dos personas al tanto de las conversaciones.



El hecho de que Trump haya reconsiderado su postura sobre el DACA es una sorpresa.



Trump prometió anular lo que describió como un programa “ilegal”.



Ese fue uno de sus caballitos de batalla durante la campaña presidencial, junto con la amenaza de construir un muro a lo largo de la frontera con México. En agosto volvió a emprenderla contra el DACA.



La línea intransigente de Trump fue apoyada por su principal estratega Steve Bannon y por el influyente asesor Stephen Miller. También por sectores conservadores y por medios de ultraderecha como Breitbart News.



Después de la elección, Miller, Bannon y el secretario de Justicia Jeff Sessions presionaron a Trump para que anulase el DACA apenas asumiese.



Pero Trump no lo hizo y confesó a sus allegados que no sabía qué rumbo tomar. Dio la impresión de que no quería ser visto como alguien insensible.



En una entrevista con ABC difundida poco después de asumir Trump declaró que los beneficiarios del DACA “no deberían preocuparse mucho”. Y en su primera conferencia de prensa como presidente admitió que esa era una decisión “muy difícil”.



“Quiero mucho a estos chicos. Tengo hijos y nietos y me cuesta mucho hacer cumplir la ley”, manifestó.