Demócratas piden voto inmediato para proteger a "dreamers"

WASHINGTON D.C. (AP )

Las bancadas demócratas en el Congreso exhortaron el miércoles a la mayoría republicana a votar este mes un proyecto de ley que proteja permanentemente de la deportación a casi 800 mil inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños.



“Si un proyecto de ley específico del Dream Act no es puesto a voto en septiembre lo incluiremos en otros proyectos de ley este otoño hasta que se apruebe”, advirtió el jefe de la bancada demócrata en el Senado Charles Schumer. “Estoy seguro de que si se vota obtendrá apoyo de ambos partidos”.



Pero el líder republicano en el Senado Mitch McConnell emitió el miércoles un comunicado de 12 párrafos sobre sus prioridades legislativas en el que no mencionó el asunto migratorio.



McConnell identificó como sus tres metas principales reconstruir los destrozos causados por el huracán "Harvey", evitar que el gobierno federal incumpla en sus pagos y garantizar el debido financiamiento de las agencias federales.



El presidente del Congreso, el republicano Paul Ryan, dijo a los integrantes de su facción que abordarán el asunto migratorio sin prisa para deliberar adecuadamente, según dijo a periodistas el representante Dennis Ross al salir de una reunión a puertas cerradas.



Legisladores de ambos partidos presentaron en enero en las dos cámaras del Congreso un proyecto de ley que busca extender durante tres años adicionales la protección de la deportación a inmigrantes traídos sin autorización a Estados Unidos durante su niñez, conocidos popularmente como “dreamers”.



El demócrata Dick Durbin, autor de la versión del Senado junto al republicano Lindsay Graham, indicó el miércoles que necesitan el apoyo de otros ocho republicanos para alcanzar los 60 votos requeridos para su aprobación en el Senado.



Durante una concurrida conferencia de prensa que convocó a decenas de representantes y senadores demócratas, Durbin agregó que su proyecto de ley ya cuenta con el apoyo de los republicanos Lisa Murkowski, Jeff Flake y Cory Gardner.



Los demócratas ofrecieron su conferencia de prensa al día después de que el presidente Donald Trump eliminara el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la protección de la deportación de la que los “dreamers” gozaban desde 2012.



Trump remitió el asunto al Congreso para que defina la suerte de estas personas y la noche del miércoles tuiteó que el “Congreso ahora tiene seis meses para legalizar DACA (algo que el gobierno de Obama fue incapaz de hacer). Si no pueden, volveré a analizar el tema”



La jefa de la bancada demócrata en la cámara de representantes Nancy Pelosi recordó que esa cámara aprobó en 2010 un proyecto de ley que buscaba proteger a los “dreamers” y que luego fracasó en el Senado y que la cámara alta aprobó en 2013 un proyecto de reforma migratoria integral que luego se estancó en la cámara baja.



“Finalmente llegó el momento de hacer esto. Tenemos el apoyo del 100% de la bancada”, indicó.