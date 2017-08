Pence rechaza que buscará la presidencia de EU en 2020

Nueva Jersey, Estados Unidos(AP )

El vicepresidente Mike Pence rechazó el domingo que haya comenzado a preparar el terreno para su posible candidatura presidencial en 2020 en caso de que el mandatario Donald Trump no busque la reelección, como aseguró el periódico The New York Times.



En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Pence dijo que el artículo publicado el domingo en ese periódico “es vergonzoso y ofensivo para mí, mi familia y todo nuestro equipo”. “Las aseveraciones en este artículo son categóricamente falsas”, apuntó.



Es inusual que Pence haya salido de manera oficial al paso de una versión periodística relacionada con su persona. En el comunicado, Pence señaló que su equipo “concentrará todos nuestros esfuerzos en el avance de la agenda del presidente y verlo que se reelija en 2020”.



El artículo del The New York Times detalló las acciones de diversos republicanos con vistas al 2020 y las describió como una “campaña en la penumbra”.



El periódico destaca el programa político y las activas recaudaciones de fondos de Pence, aunque también afirmó que asesores sin identificar han dejado entrever que el vicepresidente buscará la postulación si Trump no busca un nuevo periodo como mandatario.



Según el artículo, Pence ha establecido un comité para la recaudación de fondos. El llamado Comité Estados Unidos Grande puede aceptar donaciones individuales hasta por 5 mil dólares.



Pence recaudó en julio un millón de dólares en un acto al que asistieron decenas de legisladores y en el que Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca, hizo uso de la palabra.



Trump no ha dejado entrever que se abstendrá de buscar un segundo periodo como mandatario. Sin embargo, sus primeros seis meses en la presidencial han sido turbulentos y se han caracterizado por pugnas internas en la Casa Blanca, controversias legislativas y numerosas investigaciones.



La asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, también desmintió el contenido del artículo y señaló que Pence se prepara “para reelegirse como vicepresidente” en 2020.



“El vicepresidente Pence es muy leal y responsable, pero también es un vicepresidente increíblemente efectivo y activo con este presidente”, señaló Conway al programa “This Week” de la ABC. “Es un colega del presidente en el Ala Oeste” agregó.



La portavoz del The New York Times, Danielle Rhoades Ha, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: “Tenemos la confianza en la precisión de nuestra información y dejaremos que el contenido hable por sí mismo”.