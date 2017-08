Suiza: Ex fiscal renuncia a comisión que investiga crímenes en Siria

GINEBRA, Suiza(AP )

La renombrada ex fiscal de crímenes de guerra Carla del Ponte reveló a una publicación suiza que tras un periodo de cinco años está renunciando a la Comisión internacional independiente de Investigación sobre Siria y criticó la inacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para responsabilizar a los criminales.



Del Ponte expresó su frustración sobre la Comisión en declaraciones difundidas el domingo por la revista Blick.



También criticó al gobierno del presidente sirio Bashar Assad y a la oposición.



De momento, la especialista no ha respondido a los mensajes de texto enviados por The Associated Press en busca de comentarios.



La ex fiscal para crímenes internacionales de guerra que investigó las atrocidades en Ruanda y la ex Yugoslavia ha denunciado de forma reiterada la negativa del Consejo de Seguridad para nombrar una corte similar para juzgar crímenes cometidos durante la guerra civil de Siria, que ahora se encuentra en su séptimo año.



Rusia, un miembro permanente del Consejo de Seguridad, apoya al gobierno de Assad.



La Comisión, creada por Naciones Unidas, emitió un comunicado en que insiste que su trabajo “debe continuar” para llevar a los criminales de Siria ante la justicia.