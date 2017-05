Juzgado evalúa si hubo abuso contra Duarte en Guatemala

SAN JOSÉ, Costa Rica(SUN)

La Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala evitó refutar o confirmar las denuncias de que el político mexicano Javier Duarte de Ochoa sufrió maltrato y acoso de los custodios en Matamoros, una cárcel de la capital guatemalteca en la que está preso desde el pasado 16 de abril, pero informó que rechazó una gestión del ex gobernador de Veracruz para introducir un colchón, un ventilador y una lámpara a su celda.



El guatemalteco Rudy Esquivel, vocero de la dependencia, dijo que será un juzgado el que determine si el abuso “es cierto o falso”, pero confirmó que el pasado martes por la noche, y en lo que es rutina en los cuartos de la prisión, se requisó el de Duarte sin hallar nada ilícito.



“Se han realizado operativos de verificación. El centro carcelario reporta de dos a tres requisas semanales y a la celda donde está recluida esta persona se le hizo una el martes en la noche, sin reportar ningún artículo ilegal incautado”, informó el funcionario.



Sobre la solicitud que Duarte hizo la semana anterior para recibir “elementos materiales básicos”, como un colchón, un ventilador pequeño y una lámpara, porque el sitio carece de electricidad, Esquivel anunció que la petición fue “descartada”.



Al admitir que esos artículos son “permitidos en otras prisiones”, aclaró que hay “limitantes” en Matamoros, un cuartel militar que alberga un centro de detención para hombres y mujeres en el que están presos oscuros personajes de la corrupción política, del narcotráfico y de otras modalidades del crimen organizado de Guatemala.



Una solicitud que hizo Duarte con los tres artículos, y también rechazada, fue la de poder hacer deporte y salir al patio del penal para compartir con los demás internos.



“¿Quién dice que los reos conviven en el patio? Es falso: está prohibido por el protocolo de seguridad de Matamoros. No conviven, y todos, al igual que Duarte, sólo tienen derecho a una hora de sol”, aseveró Esquivel.



La queja. La Dirección General del Sistema Penitenciario supo que en un juzgado de turno se presentó “una acción” por supuestos abusos contra Javier Duarte en Matamoros, y “obviamente el juez tiene la potestad legal en Guatemala para determinar si lo que se informa es cierto o falso”, dijo Esquivel, sin dar detalles.



La gestión fue planteada este miércoles por el guatemalteco Carlos Israel Velásquez Domínguez, nuevo abogado defensor del político, en fuga desde mediados de octubre de 2016 y detenido en la noche del pasado 15 de abril en Panajachel, municipio del suroccidente de Guatemala.



Velásquez alegó que los custodios amenazaron a Duarte con aplicarle descargas de gas, empujaron a su cliente y le destruyeron alimentos.



Al abstenerse de rechazar o admitir los hechos denunciados, el portavoz insistió en que la Dirección respeta la “libre expresión y opinión” de los abogados y en que el sistema penitenciario estará atento a que “se realice la exhibición personal” de Duarte para que el juzgado haga “lo que le compete”.



Acusado de los supuestos delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita que habría cometido en su gestión como gobernador, de 2010 a 2016, Duarte está a la espera de que el gobierno de México, en un plazo de 60 días que empezó a correr el pasado 21 de abril, presente a Guatemala la solicitud formal de extradición.



Permutas. El equipo de defensores de Duarte en Guatemala sufrió al menos un cambio. Velásquez sustituyó a la abogada Amarilis Navas, quien el pasado 18 de abril asumió la defensa del ex gobernador en compañía del abogado guatemalteco Óscar Bazán.



Navas informó este viernes a que “hace varios días inicié mi proceso de sustitución” por Velásquez, y dejó entrever que ese cambio empezó la semana anterior.



Con la abogada, Bazán condujo la defensa de Javier Duarte en una comparecencia del 19 de abril, en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de esta ciudad.



Navas comentó que ignora si Bazán sigue defendiendo a Duarte. Velásquez no estuvo disponible a las consultas de este diario.