Muere niño cuyo padre se tatuó una cicatriz como la suya

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gabriel Marshall, el niño que se hizo viral por una fotografía donde aparecía con su padre con la misma cicatriz, murió la mañana del viernes.



El menor, quien en ese entonces tenía siete años, luchaba contra un tumor cerebral que le habían diagnosticado en 2015.



Josh, decidió hacerse el tatuaje para mostrarle a Gabriel que no tenía que sentir vergüenza por una marca en la cabeza.



“No me gustaba que se llamara a sí mismo un monstruo, porque para mí es hermoso", explicó Josh Marshall al medio local KWCH 12.



En una publicación de Facebook el padre de Gabriel escribió que se “había ganado sus alas" y agregó fotografías con su hijo en modo de despedida.





“Él es mi superhéroe. Me ha mostrado de qué se trata la vida y cómo apreciar lo mejor de todo", añadió el padre.







“Tengo el corazón roto. No sólo perdí a mi hijo, sino también a mi mejor amigo", afirma en el post antes de añadir que Gabriel sufría dolores muy fuertes desde hacía más de una semana y que el domingo pasado tuvo que llevarlo a urgencias porque tenía paralizada la parte izquierda del cuerpo.



El lunes se levantó sin ganas, pero el encuentro con un amigo camino al médico lo hizo animarse y pidió que lo llevaran a la juguetería.



Fue camino a casa, tras haber comprado una pistola de juguete, cuando Gabriel empezó a sentirse cansado.



Se quedó dormido en el coche y, cuando su padre fue a despertarlo, no abrió los ojos.



Gracias, Gabriel por darme un último regalo... ¡Ese día increíble que vivirá en mi memoria para siempre!", escribió Josh.