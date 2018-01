NASA: Muere el legendario astronauta John Young, noveno hombre que llegó a la Luna

(AP)

El legendario astronauta John Young, que caminó sobre la lLuna y luego comandó el primer vuelo del transbordador espacial, murió, dijo la NASA el sábado. Young tenía 87 años.



La agencia espacial dijo que Young murió el viernes por la noche en su casa en Houston debido a complicaciones de neumonía.



La NASA llamó a Young uno de sus pioneros, el único astronauta de la agencia que ingresó al espacio como parte de los programas Gemini, Apollo y el transbordador espacial, y el primero en volar al espacio seis veces. Él fue el noveno hombre en caminar en la luna.



"La carrera del astronauta John Young abarcó tres generaciones de vuelos espaciales", dijo el administrador de la NASA, Robert Lightfoot, en un comunicado enviado por correo electrónico. "John fue uno de ese grupo de pioneros espaciales iniciales cuya valentía y compromiso desataron los primeros grandes logros de nuestra nación en el espacio".



Young fue el único astronauta que abarcó los programas Gemini, Apollo y de transbordadores de la NASA, y se convirtió en la primera persona en despegar seis veces de la Tierra. Contando su despegue desde la luna en 1972 como comandante de Apollo 16, su conteo de explosivos fue de siete, durante décadas un récord mundial.



Voló dos veces durante las misiones gemelas de dos hombres de mediados de la década de 1960, dos veces a la luna durante el programa Apollo de la NASA, y dos veces más a bordo del nuevo transbordador espacial Columbia a principios de la década de 1980.



Su carrera en la NASA duró 42 años, más que cualquier otro astronauta, y fue venerado entre sus colegas por su dedicación obstinada para mantener a las tripulaciones a salvo, y su franqueza al desafiar el status quo de la agencia espacial.



Espoleado por el incendio de la plataforma de lanzamiento Apollo de 1967 que mató a tres astronautas, Young habló después del accidente de lanzamiento del transbordador lanzadera de 1986. Su duro escrutinio continuó mucho después de la desintegración del transbordador Columbia durante el reingreso en 2003.



"Siempre que encontré un posible problema de seguridad, siempre hice lo posible por hacer algo de ruido al respecto, mediante notas o cualquier medio que pudiera llamar la atención", escribió Young en su libro de memorias de 2012, "Forever Young".



Dijo que escribió una "montaña de memorandos" entre los dos accidentes del transbordador para "golpear a la gente en la cabeza". Dicha práctica rayaba en la herejía de la NASA.



El astronauta del Apolo 11 Michael Collins, que orbitó la luna en 1969 mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaban por su superficie, consideraban a Young "el campeón de la oficina de astronautas". Young siguió trabajando en el Centro Espacial Johnson en Houston "mucho después de que sus compatriotas" habían salido a pastar o habían descubierto otros campos verdes ", escribió Collins en el prólogo de" Forever Young ".



De hecho, Young siguió siendo un astronauta activo en sus primeros años 70, mucho después de que todos sus pares se hubieran ido, y se aferró a su papel como la conciencia de la NASA hasta su retiro en 2004.



"No quieres ser políticamente correcto", dijo en una entrevista en 2000 con The Associated Press. "Quieres tener razón".



Young estaba en la segunda clase de astronautas de la NASA, elegida en 1962, junto con personajes como Neil Armstrong, Pete Conrad y James Lovell.



Young fue el primero de su grupo en volar en el espacio: él y el astronauta de Mercurio Gus Grissom hicieron la primera misión Gemini tripulada en 1965. Desconocido por la NASA, Young contrabandeó un sándwich de carne en conserva a bordo, que le regaló el astronauta de Mercury Wally Schirra. Cuando llegó el momento de probar la comida espacial oficial de la NASA, Young entregó a Grissom el sándwich como una broma.



El escándalo que siguió a esa carne en conserva sobre centeno, dos minutos tontos de un vuelo de cinco horas triunfante, siempre sorprendió a Young. Los sándwiches ya habían volado en el espacio, dijo Young en su libro, pero el jefe de la NASA y el Congreso consideraron este como una vergüenza multimillonaria y proscribieron los sándwiches de carne en conserva en el espacio para siempre.



Dos años más tarde, con Gemini y Apollo en ciernes, Young le preguntó a Grissom por qué no dijo nada sobre el mal cableado en la nueva nave espacial Apollo 1. Grissom temía que hacerlo lo hiciera despedir, dijo Young. Unas semanas más tarde, el 27 de enero de 1967, esos cables contribuyeron al incendio que mató a Grissom, Edward White II y Roger Chaffee en una práctica de cuenta regresiva en su plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral.



Fueron las medidas de seguridad puestas en marcha después del incendio que consiguieron que 12 hombres, incluido Young, salgan sanos y salvos a la superficie de la luna.



"Puedo asegurarle que si no hubiéramos tenido ese incendio y reconstruido el módulo de comando ... no podríamos haber hecho el programa Apollo exitosamente", dijo Young en 2007. "Entonces le debemos mucho a Gus, y a Rog y Ed. Hicieron posible para el resto de nosotros hacer lo casi imposible ".



Young orbitó la Luna en Apolo 10 en mayo de 1969 en preparación para el alunizaje del Apolo 11 que iba a suceder en un par de meses. Él comandó el Apolo 16 tres años después, el penúltimo viaje lunar tripulado, y caminó sobre la luna.