Lo que se sabe del autor de la masacre en Texas

El hombre que abrió fuego contra una pequeña congregación en una iglesia en Sutherland Springs, Texas, ha sido identificado como Devin Kelley, de 26 años, de New Braunfels, Texas.Kelley, quien en un momento sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comenzó a disparar desde el exterior de la Primera Iglesia Bautista alrededor de las 11:00 horas y luego ingresó a la iglesia para continuar disparando, matando al menos a 26 personas e hiriendo a otras 10, según funcionarios.Kelley estaba vestido de negro, portaba un chaleco antibalas y equipo táctico. Estaba armado con un rifle tipo asalto Ruger.Huyó de la escena en un vehículo, después lo hallaron con un disparo en el condado de Guadalupe.Las autoridades dijeron que aún no sabían si Kelley murió a causa de una herida autoinfligida o si un residente local lo mató de un disparo.Un funcionario de los EU Dijo que Kelley vivía en un suburbio de San Antonio y que no parece estar vinculado a grupos terroristas.El funcionario declaró que los investigadores están mirando las publicaciones en redes sociales que Kelley pudo haber hecho en los días previos al ataque de este domingo, incluida una que parecía mostrar un arma semiautomática AR-15.El Pentágono señaló que Devin Kelley fue un aviador en la Fuerza Aérea.La portavoz de la Fuerza Aérea, Ann Stefanek, le dijo a USA Today que Kelley trabajó en Logistics Readiness en la Base Holloman de la Fuerza Aérea en el Sur de Nuevo México desde 2010 hasta su baja.CBS News informó que Kelley recibió un despido deshonroso en 2014.Las circunstancias exactas de su muerte aún están bajo investigación.