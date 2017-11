Arabia Saudita: Muere príncipe saudí en accidente de helicóptero

ARABIA SAUDITA(GH)

Le Prince #MansourBinMuqrin était le conseiller du roi Salman. Nommé à ce poste car le roi avait écarté son père Muqrin de la succession. pic.twitter.com/LAUF2FR3hg — Netchys ن Zeus (@netchys) 5 de noviembre de 2017

Saudi Prince Mansour bin Muqrin. boarding chopper that crashed. All onboard were killed https://t.co/tIgCnF6fsX pic.twitter.com/tkobwrm5Ax — Voice of South (@South_Indians) 5 de noviembre de 2017

Prince Mansour Bin Muqrin, deputy emir of Asir, died along wth othr senior officials on Sunday in a helicopter crash in #Asir, #SaudiArabia. pic.twitter.com/tQZRucQBcm — Ali Hussnain Sheikh (@AliAbbidan) 5 de noviembre de 2017

El príncipe saudita Mansour bin Muqrin y otras siete personas murieron en un accidente de helicóptero cerca de la frontera del país con Yemen, según se informó a través de medios locales.Imágenes obtenidas por la cadena Al Arabiya TV muestra que los pasajeros abordaron la nave poco antes de que se cayera y desapareciera del radar.Todos los que estaban a bordo, incluidos altos funcionarios del gobierno y un alcalde, murieron en el accidente, dijeron.Según los informes, realizaban un recorrido en helicóptero por proyectos de desarrollo cerca de la costa.El príncipe fue vicegobernador de la región Sudoccidental de Asir, en Arabia Saudita, donde ocurrió el incidente este domingo y el hijo de un ex príncipe heredero.La región de Asir comparte una frontera corta con Yemen.La causa del accidente no ha sido revelada.Ocurrió un día después de que 11 príncipes, cuatro ministros y decenas de ex ministros fueron arrestados en una purga anticorrupción lanzada por el futuro rey de Arabia Saudita, el príncipe Heredero Mohammed bin Salman.El multimillonario príncipe Alwaleed bin Talal, propietario de una empresa que invierte en empresas como Citigroup y Twitter, se encontraba entre los detenidos.Y el accidente también se produjo un día después de que las fuerzas de defensa de Arabia Saudita derribaran un misil balístico de largo alcance disparado hacia la capital, Riad, por los rebeldes huzíes de Yemen.El misil fue interceptado cerca del aeropuerto King Khaled.Una coalición encabezada por Arabia Saudita acusó a los houthis de una "escalada peligrosa" en medio de la actual guerra civil en Yemen.El vocero de la coalición, coronel Turki al-Maliki, dijo: "La escalada peligrosa de los huzíes se produjo gracias al apoyo iraní".Irán negó las acusaciones de que suministró armas a los huzíes durante el conflicto que se ha cobrado miles de vidas.Arabia Saudita ha puesto una recompensa de varios millones de libras para atrapar a 40 líderes Houthi.