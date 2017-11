Varios heridos tras tiroteo en iglesia de Texas; el atacante fue abatido

(GH)

Policía de Texas investiga un tiroteo este domingo en una iglesia cerca de San Antonio que dejó sin vida a varias personas, según las primeras informaciones locales.Autoridades confirmaron que el atacante murió luego de ser abatido y que la zona es segura.Según afirmó el comisionado del condado a NBC, puede haber hasta 24 muertos, además de numerosos heridos, pero aún no está claro el número de víctimas. No se conocen los motivos del ataque.Las estaciones de televisión KSAT y KENS reportaron que había muchas víctimas y que había una importante presencia policial en la iglesia de Sutherland Springs, a 48 kilómetros al Sureste de San Antonio.Por su parte, el medio "Wilson County News" indicó que el sheriff del condado de Wilson informó que el atacante, quien entró caminando a la iglesia y disparó contra las personas, fue abatido.El alguacil Joe Tackitt dijo a Wilson County News que había múltiples bajas y heridos en la Primera Iglesia Bautista.KSAT informó que dos helicópteros de Airlife también estaban en el lugar. Un despachador de la policía local dijo que todos los funcionarios policiales estaban en el sitio y que no están disponibles para hacer declaraciones.KSAT transmitió imágenes de varios vehículos de bomberos y de la policía en la iglesia y una foto de un helicóptero que la estación dijo que estaba llegando al lugar para transportar a los heridos a hospitales cercanos.