Libera EU a niña mexicana con parálisis cerebral

La niña mexicana con parálisis cerebral Rosa María Hernández, detenida por la Patrulla Fronteriza, fue liberada y entregada el viernes a su padre, César Hernández, quien se mueve por Estados Unidos con una visa humanitaria, por lo que no pueden detenerlo las autoridades de Aduanas e Inmigración (ICE).



La liberación obedece a la presión de las distintas agrupaciones proderechos humanos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y las gestiones realizadas por los representantes demócratas Henry Cuéllar y Joaquín Castro, así como por el abogado especialista en inmigración Alex Gálvez.



El abogado explicó que fue posible por trámites para que los padres de la pequeña quedaran como ‘guardianes’, una figura legal que se aplica en especial a personas con capacidades diferentes, como es el caso de Rosa María.



LA DETENCIÓN



La niña, de 10 años de edad, quedó bajo custodia de los agentes de la Patrulla Fronteriza el pasado 24 de octubre, cuando acompañada de una prima que tiene la ciudadanía de EU -la madre es indocumentada- se dirigía al hospital Driscoll de Corpus Christi, Texas, para ser operada por piedras en la vesícula.



Tras la cirugía, las autoridades la trasladaron a un centro de detención para migrantes, tras comprobar que era indocumentada y argumentando que había atravesado un puesto de control en el Sur de Texas sin sus padres, que la trajeron a EU desde México en 2007, cuando ella tenía tres meses de nacida.



Felipa De la Cruz, madre de Rosa María, aseguró que en algún momento contactó al Consulado General de México en Laredo, Texas, sin mucha suerte.



"No me han ayudado, la persona con la que hablé me recomendó que mejor firmara la deportación voluntaria de mi hija para que pudieran atenderla lo más pronto posible en Nuevo Laredo", dijo, "claro que no voy a hacer eso, hay mucha gente que me está apoyando y me está orientando con la ley de este país para poder hacer valer los derechos de mi hija".



Aunque Rosa María está ya con su familia, aún podría ser deportada, pues el caso no ha terminado y la Patrulla Fronteriza emitió una notificación para que la niña se presente a una corte migratoria.