Respuesta militar a Corea del Norte "no lleva a nada", advierte Putin

MOSCÚ, Rusia(AP )

El presidente ruso Vladimir Putin condenó el martes la más reciente prueba nuclear de Corea del Norte, pero advirtió que el uso de fuerza militar contra la nación asiática es un “camino a ningún lado” que podría culminar en una “catástrofe global”.



Putin dijo en una conferencia de prensa en China que la prueba nuclear norcoreana era una provocación. Pero no expresó deseos de imponer más sanciones contra Pyongyang, y señaló que las considera “inútiles e inefectivas”.



Putin dijo que los vecinos de Corea del Norte deben involucrarse y no alimentar la “histeria militar”.



“Es un camino hacia ninguna parte. Alimentar la histeria militar, no nos llevará a nada bueno”, destacó. “Podría provocar una catástrofe global y una enorme pérdida de vidas”.



Corea del Norte realizó el domingo su prueba nuclear más potente hasta la fecha, lo que disparó advertencias de Estados Unidos de una “respuesta militar masiva”. Sacudida por la prueba, Corea del Sur realizó el martes ejercicios militares por segundo día consecutivo.



El mandatario ruso, de visita en China para una cumbre de economías emergentes, dijo a la prensa que resaltó a una de sus contrapartes en las negociaciones que Corea del Norte “comerá pasto pero no cederá su programa (nuclear) si no se siente a salvo”.



Putin dijo que era importante para todas las partes afectadas por la crisis, incluyendo a Corea del Norte, no enfrentar “amenazas de aniquilación” y “transitar el sendero de la cooperación”.