"Este es un día triste para EU": Zuckerberg lamenta fin de DACA

(SUN)

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, lamentó hoy la decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar el programa DACA, que brinda alivio migratorio a casi 800 mil jóvenes indocumentados en Estados Unidos.



“Este es un día triste para nuestro país. La decisión de poner fin a DACA no es sólo un error. Es particularmente cruel ofrecer a los jóvenes el 'Sueño Americano', animarlos a salir de las sombras y confiar en nuestro gobierno, y luego castigarlos por ello”, escribió el empresario en su cuenta oficial de Facebook.







Zuckerberg aseguró que “los jóvenes protegidos por DACA son nuestros amigos y vecinos. Contribuyen a nuestras comunidades y a la economía. He conocido a algunos dreamers en los últimos años, y siempre me ha impresionado su fuerza y ​​sentido de propósito. No merecen vivir con miedo”.



Destacó el hecho de que, tal como lo anunció hoy el fiscal general de EU Jeff Sessions, dentro de seis meses los nuevos beneficiarios de DACA perderán su permiso para trabajar legalmente y “correrán el riesgo de ser deportados cualquier día”.



El creador de la popular red social pidió al Congreso de EU actuar pronto “para aprobar la Ley bipartidista para los dreamers (Dream Act) u otra solución legislativa que otorgue a estos un camino hacia la ciudadanía”.



“Durante años, los líderes de ambos partidos han estado hablando de proteger a los dreamers. Ahora es el momento de respaldar esas palabras con la acción. Muéstrenos que pueden dirigir. Ningún proyecto de ley es perfecto, pero la inacción ahora es inaceptable”, urgió Zuckerberg.



Recordó que con su organicazión FWD.us, destinada a ayudar a jóvenes migrantes, continuará apoyándo a los dreamers “para asegurarnos de que tengan la protección que merecen” e instó a los estadounidenses a presionar al Congreso para que “hagan lo correcto”.