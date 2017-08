Lanzan bomba a mezquita de Minnesota; nadie resulta herido

BLOOMINGTON, Minnesota(AP )

Alguien al parecer lanzó una bomba por la ventana de una mezquita el sábado en un suburbio de Minneapolis cuando los feligreses se disponían a orar, y la explosión causó daños en la oficina del imán sin que hubiera víctimas, dijeron las autoridades.



Según una pesquisa preliminar, el estallido se debió a un artefacto destructivo “en violación de la ley federal”, afirmó la policía de Minneapolis, y señaló que el FBI encabeza las investigaciones sobre lo sucedido.



Un portavoz del FBI no respondió a una llamada telefónica para solicitarle detalles sobre la investigación.



La explosión ocurrió a eso de las 5:00 horas en el Centro Islámico Dar Al-Farooq en Bloomington, al sur de Minneapolis.



Los fieles apagaron el incendio antes de la llegada de los bomberos, indicó la Sociedad Musulmana Estadounidense de Minnesota en un comunicado.



Un testigo dijo haber visto que un objeto fue lanzado contra la ventana de la oficina del imán cuando unas 12 personas se reunían para participar en las oraciones matutinas, dijo el director de la sociedad, Asad Zaman.



Zaman describió el artefacto como una bomba incendiaria, reportó el periódico Star Tribune.



Uno de los feligreses vio cuando una camioneta tipo pick up se retiró del lugar a toda velocidad poco después, señaló Mohamed Omar, director ejecutivo del centro. Agregó que la mezquita, a la que acuden personas de la numerosa comunidad somalí en la zona, recibe ocasionalmente amenazas en llamadas y correos electrónicos.



"Eran las 5 de la mañana", dijo Omar al periódico. "Todo el vecindario estaba tranquilo. Se suponía que la gente estaba durmiendo; así de pacífico debería estar esto. Me quedé muy sorprendido al enterarme de lo sucedido”.



Trevin Miller, que vive al otro lado de la calle, dijo que la explosión lo despertó y la sintió “en su interior”.



Yasir Abdalrahman, un feligrés en la mezquita, consideró que el estallido fue “inconcebible”.



“Llegamos a este país por las mismas razones que los demás: la libertad de culto”, señaló Abdalrahman. “Y esa libertad está amenazada. Todos los estadounidenses deberían sentirse insultados por esto”.



La mezquita funciona como centro religioso y plataforma de organización comunitaria para los activistas y dirigentes musulmanes en la región, según la sociedad. El grupo ofreció una recompensa de 10.000 dólares por información que conduzca al arresto y condena del o los responsables.



La oficina en Minnesota del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR por sus siglas en inglés) también ofreció una recompensa por la misma cantidad. Esta organización dijo que su oficina nacional recomendó a las mezquitas y centros islámicos que intensifiquen sus medidas de seguridad.