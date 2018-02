Joven brasileña subasta virginidad para ayudar a su famila

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Una adolescente de Brasil puso en subasta su virginidad a cambio de ganar dinero para ayudar con los problemas financieros en su casa.



Según el medio británico "Daily Mail", Rosalie Pinho, de 19 años, dijo que su familia enfrenta grandes dificultades financieras, pues en algunas ocasiones han tenido problemas para conseguir dinero para la comida. La estudiante agregó que espera recaudar cerca de 300 mil euros de "caballeros" que quieran pasar una noche con ella.



La joven, de Minas Gerais en Brasil, dijo que con el dinero recaudado se mudará a una ciudad más grande, además, piensa comprarle una casa a su madre y pagar las cuotas universitarias.



Rosalie señaló que otra expectativa que tiene es hacer su propio negocio con el dinero que recaude y "vivir sin muchas preocupaciones financieras".



La joven contó que abrió su sitio web luego de ver a otras chicas que hicieron lo mismo como Catarina Migliorini quien, afirma, recibió ofertas de hasta 500 mil euros. Detalló que la subasta ha estado en línea durante tres semanas y llegará a su fin en la primera semana de mayo.



"Me gustaría que la cifra llegue a 850 mil euros, ¡sería lo mejor que haya pasado en mi vida!", dijo.



Explicó que no le afecta demasiado lo que las personas digan sobre la decisión de subastar su virginidad pues sus opiniones "no me ayudaran a resolver mis problemas".



"Vivimos en la era de la libertad sexual, es mi cuerpo, son mis reglas", agregó. El medio británico indicó que Rosalie aseguró que tiene pocas condiciones para los posibles candidatos.



"Que no tengan una enfermedad venérea, no me importa la edad ni etnia, la apariencia, la religión, el gusto musical, etcétera", detalló. Según el mismo medio, vender sexo no es técnicamente ilegal en Brasil, sin embargo, es ilegal emplear a trabajadoras sexuales y operar prostíbulos.