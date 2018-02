¿Por qué el Dow Jones tiene su peor día desde 2011?

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

El promedio industrial Dow Jones se desplomó el lunes más de mil 100 puntos en su peor jornada en seis años y medio. Los fuertes retrocesos de las últimas dos sesiones dieron al traste a las ganancias acumuladas durante el año y pusieron fin a lo que había sido un periodo de calma bursátil sin precedentes.



A los bancos les fue peor debido a la fuerte baja del rendimiento de los bonos y de las tasas de interés. Las acciones de las compañías relacionadas con la salud, la tecnología y la industria tuvieron grandes pérdidas, y las de empresas del sector energía cayeron a la par de los precios del petróleo.



Durante la jornada, el Dow llegó a bajar mil 597 puntos respecto del cierre del viernes. Esa caída se dio en un lapso de 15 minutos en los que el índice perdió 700 puntos y los recuperó después.



Los analistas han estado pronosticando un repliegue por cierto tiempo y subrayaron que las declinaciones de 10% o más son comunes durante los periodos alcistas. No ha habido ninguna en dos años y las acciones parecían caras.



“Es como el chico en la fiesta infantil que, después de llenarse de pastel y helado, se come una galleta más y eso lo pone al borde”, dijo David Kelly, principal estratega global de la firma JPMorgan Asset Management.



Kelly dijo que los indicios de inflación y aumento de las tasas no eran tan malos como parecían, pero después de las grandes ganancias bursátiles de 2017 y principios de 2018, la caída de las acciones se había demorado.



El Dow terminó con pérdida de mil 175.21 puntos, 4.6%, en 24 mil 345.75.



El índice Standard & Poor's 500, el más utilizado por la mayoría de inversionistas profesionales y muchos fondos indexados, retrocedió 113.19 unidades, 4.1%, a 2.648,94. Fue la pérdida más grande desde agosto de 2011, cuando las acciones se tambalearon debido a los temores de los inversionistas relacionados con la deuda del gobierno europeo, y cuando a Estados Unidos le redujeron su calificación crediticia a causa del impase en el límite de deuda.



El índice compuesto Nasdaq descendió 273.42 unidades, 3.8%, a 6 mil 967.53. El índice Russell 2000, de pequeñas empresas, bajó 56.18 enteros, 3.6%, a 1.491,09.



La caída comenzó el viernes debido a los indicios de una mayor inflación y un aumento de las tasas de interés que podrían descarrilar a la economía estadounidense. Las compañías de energía, bancos y firmas industriales tuvieron algunas de las peores pérdidas.



El crudo de referencia estadounidense bajó 1.30 dólares, 2%, a 64.15 dólares el barril en Nueva York. El crudo Brent, de referencia internacional, perdió 96 centavos, 1.4%, a 67.62 dólares el barril en Londres.



El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 2,84% a 2,71%, lo que perjudicó a los bancos al propiciar una baja en las tasas de interés, lo que implica que los bancos no pueden cobrar mucho por hipotecas y otro tipo de créditos.