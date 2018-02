Nevadas causan cientos de accidentes en EU, hay 5 muertos

ROLLA, Missouri(AP)

Cinco personas murieron y decenas más resultaron heridas en más de 650 accidentes automovilísticos registrados en las carreteras de Missouri a causa de la nieve, mientras que en una autopista de Iowa hubo un choque con cerca de 50 vehículos involucrados.



La Patrulla de Caminos de Missouri informó que los accidentes comenzaron el domingo por la tarde cuando empezó la nevada. Menos de cinco centímetros (dos pulgadas) se han acumulado, pero la nieve es traicionera debido a que las temperaturas bajaron rápidamente de los 0 grados Celsius (30° Fahrenheit) durante el día, dijo Gene Hatch, del Servicio Meteorológico Nacional en Springfield.



“La cantidad inicial de nieve ligera que se derritió en las carreteras se hizo hielo cuando las temperaturas alcanzaron el punto de congelación”, explicó Hatch. “Las carreteras pasaron de estar mojadas a tener una capa de hielo en poco tiempo, y una vez que el agua sobre los caminos se congela, la nieve que cae comienza a pegarse en el hielo, lo que lo hace aún más resbaloso”.



El accidente más grande ocurrió en una carretera cercana a Marshfield, a unos 240 kilómetros (150 millas) al Sureste de Kansas City. Además de los entre 60 a 80 vehículos que resultaron dañados, otras dos docenas de automóviles quedaron bloqueados y no se podían mover, dijo el sargento Jason Pace.



El accidente múltiple ocasionó la muerte de un hombre de 55 años originario de California, cuyo nombre no ha sido dado a conocer. La carretera estuvo cerrada por varias horas mientras las cuadrillas retiraban los escombros.



Pace señaló que casi 350 accidentes y entre 50 y 55 lesionados fueron reportados en el área de 18 condados de la que es responsable en el Suroeste del estado. Un accidente con 12 vehículos involucrados en la zona mató a Deborah Anderson, de 63 años, agregó la patrulla de caminos.



Otros tres choques en caminos cubiertos de nieve en diferentes partes del estado resultaron en la muerte de Heather Sapaugh, de 32 años; de Michael Marquette, de 28, y de Jessulyn Williams, de 26.



En el estado de Iowa, las autoridades cerraron el lunes una parte de una carretera ubicada cerca de la ciudad de Ames luego de que cerca de 50 vehículos chocaron en el pavimento cubierto de nieve. Los funcionarios indicaron que los impactos fueron ocasionados, en parte, por los conductores que trataron de ingresar a la autopista y se estrellaron con accidentes que ya estaban ahí.



El sargento de la Patrulla de Caminos de Iowa, Nathan Ludwig, comentó al diario The Des Moines Register que “es un desastre. Están tratando de hacer que la gente reduzca su velocidad”.