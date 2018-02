EU inicia retirada de Irak tras la derrotar a ISIS

BASE AÉREA AL-ASAD, Irak(AP )

Las tropas estadounidenses han empezado a retirarse de Irak, después de que el gobierno iraquí declaró el año pasado la victoria sobre el grupo extremista Estado Islámico, indicaron el lunes contratistas occidentales en una base de la coalición que lidera Estados Unidos en Irak.



En Bagdad, un portavoz del gobierno iraquí confirmó a The Associated Press que la operación de retirada ha comenzado, aunque insistió en que se encuentra en su etapa inicial y no supone el comienzo de una retirada total de fuerzas estadounidenses.



Docenas de soldados estadounidenses han salido del país en vuelos diarios durante la última semana, al igual que armas y equipamiento, según los contratistas.