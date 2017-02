EU sopesa tomar al tiburón blanco como especie amenazada

PORTLAND, Maine(AP)

El declive del tiburón blanco en los océanos del mundo hace que merezca ser sumado a la lista de especies amenazadas que contempla la Ley de Especies en Peligro de Estados Unidos, determinó una rama del gobierno federal.



El tiburón se encuentra en todo el mundo, en su mayoría en aguas abiertas, pero el grupo conservacionista Defenders of Wildlife (Defensores de la Vida Silvestre) pidió al gobierno que sumara a la especie en la lista. Agregar al tiburón blanco haría de la lista de tiburones la más extendida en Estados Unidos hasta la fecha.



El Servicio Nacional de Pesca Marítima de Estados Unidos (NMFS, por sus siglas en inglés) dijo en un documento publicado en diciembre en el Federal Register —el diario oficial del gobierno de Estados Unidos— que los tiburones están en peligro en todo el mundo o al menos una parte significativa "en el futuro previsible".



Las amenazas a los tiburones incluyen la pesca. Sus aletas son apreciadas en los mercados asiáticos para su consumo en sopa. Los tiburones han disminuido entre un 80% y un 90% en el Océano Pacífico desde la década de 1990 y entre 50% y 85% en el océano Atlántico desde la década de 1950, dijo Chelsey Young, especialista en manejo de recursos naturales para el NMFS.



"El tiburón blanco oceánico tiene aletas pectorales muy grandes, por lo que está muy cotizado en el mercado internacional en Asia", dijo Young. "Estimuló el comercio de aletas", agregó.



El NMFS está recolectando comentarios públicos sobre el estado del tiburón hasta marzo y se espera que tome una decisión final en noviembre. La inclusión de la especie amenazada le permitiría protegerla y tratar de que su población se recupere.



El tiburón también aparece como "vulnerable" en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la International Union for Conservation of Nature (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).



Las protecciones adicionales ayudarían a la protección de esa especie, opinó Lora Snyder, una directora de campaña para el grupo de conservación Oceana. El grupo también ha presionado para una prohibición más amplia del comercio de aletas de tiburón de Estados Unidos, donde ya está restringido.



"Con el fin de combatir realmente el comercio mundial de aletas de tiburón, que mata a decenas de millones de tiburones cada año, tenemos que aprobar una prohibición total en Estados Unidos para la compra y venta de aletas de tiburón", dijo Snyder.