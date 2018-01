Hurtan Niño Dios en Yucatán; lo venden por Internet

YUCATÁN(SUN)

Por si lo quieren de regreso compas Una publicación compartida por Soy Vicente (@elcarteldemotul) el Dic 27, 2017 at 2:52 PST

Luego de la desaparición de la imagen del "Niño Dios", que se encontraba en el nacimiento del kiosco de Motul, los presuntos ladrones lo presumieron en redes sociales, incluso simularon que entraba en una cantina.El usuario de la cuenta de Instagram @elcarteldemotul subió las fotografías en donde aparecen jóvenes cargando la estatuilla en diferentes lugares días después de que se descubrió el robo.El usuario incluso puso a la venta la imagen como "artículo usado" valuado en 89 mil 999 pesos e hizo énfasis en que era robado.Hasta el momento los responsables del robo no han sido identificados ni detenidos pero continúan subiendo imágenes posando con el "Niño Dios", como la imagen que los muestra en la entrada de la comisaría de Kini."Nos vemos en el infierno, Motul" y "No andaba muerto el compita, sólo anda de parranda" fueron algunas de las frases que los supuestos ladrones publicaron en Instagram, lo que ha causado revuelo entre los usuarios y pobladores.Las autoridades municipales no han podido recuperar a la figura, que fue sustraída el pasado 25 de diciembre.Asimismo, informaron que no se ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, pues la policía Municipal realiza su propia investigación, ya que tiene sospecha de algunos jóvenes habitantes de la localidad.La figura mide poco más de un metro, está hecha de plástico y tuvo un costo aproximado de cinco mil pesos, según reveló el mismo Ayuntamiento.