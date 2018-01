Yerno de Trump buscó pactar muro con Peña Nieto: Libro "Fuego y Furia"

(GH)

Según el polémico libro "Fuego y Furia", Jared Kusher, yerno de Donald Trump, buscó negociar con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el pago del muro mediante un pacto migratorio dónde se incluyera la construcción fronteriza.



La publicación, la cual Trump intentó evitar, escrito por el periodista Michael Wolff, relata sobre la situación de Kushner en su intento por hacer que el gobierno mexicano pague por el muro cuando Peña Nieto rechazó costear por este, informó Reforma.



"Kushner veía la oportunidad para convertir el tema del muro en un acuerdo bilateral que lidiara con la inmigración lo que sería un logro impresionante en la política trumpista", escribe Wolff sobre Kushner, quien es el principal asesor de Trump en la Casa Blanca.



El autor del libro no brida más detalles sobre lo que pudiera incluir el pacto con el mandatario mexicano, sin embargo, Wolff señala al no acceder a una simulación de pagar por la construcción del muro, Peña Nieto desperdició una oportunidad para complacer a Trump.



"En los primeros días de la administración (Trump) México perdió su oportunidad. En las transcripciones de conversaciones entre Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que luego se harían públicas, era vivamente claro que México no entendía o no quería jugar el nuevo juego", dice Wolff sobre la situación.



"El presidente mexicano rechazó construir la simulación de pagar por el muro, una simulación que pudiera haberle redundado en una gran ventaja para él, sin que él tuviera que pagar en realidad por el muro", añade.



Michael Wolff relata en su texto, aunque de manera breve, la visita cancelada a finales de enero de 2017 a la Casa Blanca, luego de que Trump escribió en Twitter que ese encuentro no tendría caso si México no se comprometía al pago del muro.