Trump pide al Congreso 17.7 mmdd para construir muro: WSJ

(GH)

La administración de Donald Trump pidió al Congreso 17.7 mil millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, de acuerdo con fuentes citadas por el Wall Street Journal.



El presupuesto, enviado a senadores, es para más de mil 100 kilómetros de barreras nuevas y de reemplazo a lo largo de la frontera, para sumar a más de mil 600 kilómetros, aproximadamente la mitad de la frontera.



El plan fue preparado por el Departamento de Seguridad Nacional para un grupo de senadores que solicitaron a la administración que detalle su solicitud de seguridad fronteriza. El documento fue descrito al Wall Street Journal por dos personas que tuvieron acceso a él.



En total, la administración de Trump solicita 33 mil millones de dólares para gastos de seguridad fronteriza, incluidos fondos para tecnología, personal y carreteras. El documento se refiere a esto como "requisitos críticos de seguridad física en la frontera".



En diciembre, el presidente estadounidense dijo que no habrá protección para los dreamers que llegaron de niños a Estados Unidos traídos ilegalmente por sus padres a menos que le autoricen fondos para un muro fronterizo y otros rubros.



El presidente Donald Trump hizo campaña con la promesa de construir un "gran y hermoso muro" en la frontera para detener la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, y prometió que México pagaría por ello. Sin embargo, el Congreso no ha aceptado asignar fondos al proyecto y México ha dicho en repetidas ocasiones que no lo financiará.