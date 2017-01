Trump designará director de inteligencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente electo Donald Trump designará al ex senador por Indiana Dan Coats director nacional de inteligencia.



La designación sería anunciada en los próximos días, de acuerdo con una persona que recibió información el jueves sobre la designación y habló bajo la condición de anonimato.



Coats, un conservador, fue senador durante 16 años. Anunció su retiro el año pasado y no se presentó a reelección.



Trump ha criticado enérgicamente las agencias de inteligencia de la nación y puesto en duda de que Rusia estuviera detrás de la ciberpiratería que afectó las elecciones del año pasado.



El presidente electo se reunirá el viernes con los directores del FBI y la CIA, así como el director nacional actual, James Clapper, para recibir información sobre el particular.