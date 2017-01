Funcionario de inteligencia: Rusia interfirió en elección

WASHINGTON D.C. (AP)

El más alto funcionario de inteligencia del país dijo este jueves que Rusia sin duda interfirió en la elección presidencial de Estados Unidos en el 2016 pero no llegó a calificar la injerencia como "un acto de guerra", diciendo a legisladores que tal aseveración no le corresponde a las agencias de espionaje.En un informe conjunto que agitó la campaña presidencial hace unos meses, el Departamento de Seguridad Nacional y las agencias expertas dijeron que era seguro de que existió injerencia extranjera, incluyendo hackeo del correo de los demócratas por parte del gobierno ruso.En su análisis, las agencias de inteligencia dijeron que Moscú interfirió en la elección para ayudar a ganar al republicano Donald Trump."Actualmente, tenemos más firmeza en la fuerza del comunicado que hicimos el 7 de octubre", dijo James Clapper, director de inteligencia nacional, al Comité de Servicios Armados.Cuando el senador John McCain, republicano por Arizona, le preguntó si es que esas acciones constituían un "acto de guerra", Clapper dijo que eso era "una decisión política muy fuerte", a ser tomada por otras entidades más apropiadas del gobierno.Clapper y otros funcionarios de inteligencia dijeron que el presidente Barack Obama ha recibido un reporte sobre la interferencia rusa y otras injerencias extranjeras en la elección estadounidense. Agregaron que Rusia representa una amenaza grande y creciente al gobierno de Estados Unidos, así como a sus fuerzas militares, su diplomacia y operaciones comerciales.Los legisladores serán informados sobre el reporte de hackeo ruso la próxima semana y se prevé, de manera preliminar, divulgar una versión no confidencial del análisis poco después.Clapper rehusó dar detalles de la intromisión rusa. Pero dijo que el hackeo ruso "no cambió ningún resultado de conteo de urnas".McCain, presidente del comité, dijo que "todos los estadounidenses deben estar alarmados" por la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales.No "cabe duda de que este comité se reúne hoy por primera vez en esta sesión legislativa, en los momentos posteriores a un ataque sin precedente contra nuestra democracia", dijo el senador.La audiencia ocurrió un día antes de que el presidente electo reciba un informe de los directores de la CIA y el FBI, junto con el director de inteligencia nacional, sobre la investigación sobre los presuntos esfuerzos de hackeo por parte de Rusia.Trump ha criticado los hallazgos de estas agencias y aparentemente respalda la postura del fundador de WikiLeaks Julian Assange, de que Rusia no le dio mensajes electrónicos hackeados de los demócratas.