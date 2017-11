Detienen a príncipes saudíes tras investigación de corrupcion

ARABIA SAUDITA(GH)

Un nuevo cuerpo saudita contra la corrupción ha detenido a 11 príncipes, cuatro ministros en ejercicio y a docenas de ex ministros, según informan medios locales citados por la BBC.



Las detenciones se produjeron horas después de que el nuevo comité, encabezado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, se formara por decreto real.



Los nombres de los detenidos no fueron dados a conocer inmediatamente.



No está claro de qué se sospecha de los detenidos.



Sin embargo, la agencia Al-Arabiya señaló que se habían iniciado nuevas investigaciones sobre las inundaciones de Jeddah en 2009 y el brote del virus Mers, que surgió en Arabia Saudita en 2012, y ese podría ser el motivo del arresto.



El nuevo comité anticorrupción tiene el poder de emitir órdenes de arresto y prohibiciones de viaje, informó la Agencia de Prensa Saudita (SPA) de propiedad estatal.



Por separado, los jefes de la Guardia Nacional Saudí y la marina fueron reemplazados en una serie de despidos de alto perfil.



SPA dijo que el rey Salman había despedido al ministro de la Guardia Nacional, el príncipe Miteb bin Abdullah, y al comandante de la armada, almirante Abdullah bin Sultan bin Mohammed Al-Sultan.



No se dio ninguna explicación oficial de su despido.