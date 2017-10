Norcorea se queda con 70% de sueldo de obreros en China

HUNCHUN, China(AP )

Cuando alguien en Estados Unidos, Canadá o Europa compra mariscos, podría estar subsidiando inadvertidamente al gobierno norcoreano y su programa de armas nucleares, según comprobó una investigación de The Associated Press. Las compras, por otro lado, podrían apoyar el trabajo forzado de obreros norcoreanos.



Corea del Norte tiene prohibido exportar casi todo, pero el país envía decenas de miles de trabajadores a distintos puntos del planeta, que le generan entre 200 y 500 millones de dólares anuales.



Esas cifras podrían costear buena parte del programa norcoreano de armas nucleares, que según Corea del Sur cuesta más de mil millones de dólares.



Algunos de los productos en los que trabajan los norcoreanos van a parar a Estados Unidos, Canadá, Alemania y otras naciones de la Unión Europea, según la investigación de la AP.



En las fábricas chinas los obreros norcoreanos no pueden salir de sus complejos sin aviso. Se trasladan en parejas o en grupos de las viviendas a las fábricas, acompañados por guardias. Cobran solo una parte de su salario. El resto, a veces el 70%, se lo lleva el gobierno de Kim Jong Un.



John Connelly, presidente del Instituto Nacional de Mercados de Pescados de Estados Unidos, exhortó a sus 300 afiliados a que “se aseguren de que los sueldos van a los trabajadores y no son desviados para apoyar a un peligroso dictador”.



La AP comprobó que, además de pescado, los norcoreanos trabajan en plantas de pisos de madera y de prendas de vestir en China. La agencia noticiosa no investigó el destino de esos productos.



“Esto es un complot del estado para exportar obreros que son explotados”, afirmó Luis CdeBaca, ex embajador de Estados Unidos para asuntos de tráfico humano. “Apoya un régimen represivo”.



Las empresas occidentales involucradas en este negocio que respondieron a la AP dijeron que el trabajo forzado y el posible apoyo a Corea del Norte eran inaceptables. Indicaron que investigarían y algunas indicaron que ya habían cortado sus vínculos con los abastecedores.



Por otro lado, se calcula que unos 100 mil norcoreanos trabajan en la construcción en estados del Golfo Pérsico, en astilleros de Polonia, en bosques de Rusia y en botes pesqueros de Uruguay.



Unos 3 mil norcoreanos trabajarían en Hunchun, centro industrial chino cerca de la frontera con Corea del Norte y Rusia.



En algunas fábricas los norcoreanos deben escuchar lemas políticos de su país emitidos por altoparlantes. Cuando un periodista de la AP se acercó a un grupo de trabajadoras norcoreanas, una de ellas confirmó que era de Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Su supervisor le advirtió entonces que no hablase con el periodista.



No se sabe cuáles son las condiciones en cada fábrica, pero periodistas de la AP vieron a obreros norcoreanos que vivían y trabajaban en el mismo sitio.



Varias plantas donde trabajarían norcoreanos contactadas por la AP se negaron a hablar del tema.