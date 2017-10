Critican a Theresa May por usar brazalete de Frida Kahlo

(GH)

La primera ministra británica, Theresa May, llamó la atención por un detalle en particular durante el cierre del congreso anual del Partido Conservador en Manchester.La líder tory llevaba puesta una pulsera que tenía imágenes de Frida Kahlo, lo que acaparó las miradas y titulares.A muchos les llamó la atención que luciera esta joya de una artista situada en el punto opuesto del espectro político: Kahlo fue comunista.En redes sociales circulan críticas sobre la elección de la primera ministra. Algunas de ellas aseguran que la artista habría rechazado que May usara el brazalete ya que ella defendió cuestiones de género, clase y raza.