Reporte dice que Tillerson llamó idiota a Trump

WASHINGTON D.C. (AP)

El secretario de Estado Rex Tillerson declaró que un informe que señala que él llamó al presidente Donald Trump, su jefe, "un idiota" carece de sentido.



Pero en una conferencia de prensa del Departamento de Estado este miércoles, Tillerson no negó haber llamado a su jefe con esa palabra.



Al preguntarle sobre el informe, Tillerson respondió: "No nos ocupamos de ese tipo de tonterías."



NBC News informó a principios de ese día que Tillerson había llamado a Trump "un idiota" y amenazó con renunciar después de que el presidente pronunció un discurso altamente politizado a los Boy Scouts of America.



Tillerson fue presidente de la organización de 2010 a 2012, según su biografía del Departamento de Estado.



Tillerson declaró el miércoles que nunca consideró renunciar, agregando, "no voy a ser parte de este esfuerzo para dividir esta administración".