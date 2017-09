Huracán "Irma" se fortalece a categoría 4 rumbo al Caribe

SAN JUAN (AP )

El huracán "Irma" se fortaleció el lunes hasta convertirse en una poderosa tormenta de categoría cuatro conforme se aproxima al Noreste del Caribe, donde se pronostica que sus efectos comenzarán a sentirse el martes.



La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora (140 mph) la noche del lunes, y de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se prevé que tome aún más fuerza.



El vórtice de "Irma" se ubicaba a 660 kilómetros (410 millas) al Este de las Islas de Barlovento y se movía con dirección Oeste a 20 kph (13 mph).



Funcionarios de emergencias advirtieron que el meteoro podría dejar hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia y desatar aludes e inundaciones, además de generar olas de hasta 7 metros (23 pies).



“Observamos a "Irma" como un evento muy significativo”, dijo Ronald Jackson, director ejecutivo de la agencia intergubernamental para el manejo de desastres del Caribe (CDEMA, por su sigla en inglés), con sede en Barbados. “No recuerdo un cono tropical que se haya desarrollado tan rápido en un gran huracán antes de llegar a la zona central del Caribe”.



Se pronostica que el centro de la tormenta pase al norte de las Islas de Barlovento la tarde del martes o a primeras horas del miércoles, indicó el Centro Nacional de Huracanes.



Se exhortó a residentes de Estados Unidos a monitorear el progreso de la tormenta en caso de que vire al norte rumbo a Florida, Georgia y las Carolinas.



“Este huracán tiene el potencial de convertirse en un evento mayor para la costa este. También tiene el potencial de tensar los recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres y de otras dependencias gubernamentales al ocurrir poco después de Harvey”, dijo en un comunicado Evan Myers, jefe de operaciones de la compañía de información meteorológica AccuWeather.



Se declaró estado de emergencia para Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos y todo el estado de Florida.



En el Caribe, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico pronosticó que el daño de la tormenta podría dejar algunas zonas de la isla sin servicio hasta por seis meses.

Pero “algunos lugares tendrán luz en menos de una semana”, dijo Ricardo Ramos a la radiodifusora Notiuno 630 AM.



El sistema de la compañía eléctrica ha resultado gravemente perjudicado por la recesión que atraviesa Puerto Rico desde hace una década, y el territorio estadounidense experimentó un apagón generalizado el año pasado.



En tanto, el gobernador de las Islas Vírgenes Británicas exhortó a los residentes de la isla Anegada a salir del lugar si pueden hacerlo, resaltando que el ojo de "Irma" pasará a 56 kilómetros (35 millas) de la capital Road Town.



En Antigua y Anguila se cancelaron las clases el lunes y se prevé que también cierren las oficinas gubernamentales.



Andrea Christian, propietaria del hotel Palm Tree Guest House en la pequeña isla de Barbuda, cerró sus instalaciones ante el paso del sistema meteorológico, y aseguró que no tiene miedo, pese a que es la primera ocasión en enfrentar un huracán de esa magnitud. “No podemos hacer nada”, dijo Christian por teléfono. Destacó que ya compró agua y comida, y “sólo tenemos que esperarlo”.



Se pronostican lluvias para Puerto Rico e Islas Vírgenes de entre 10 y 20 centímetros (cuatro a ocho pulgadas) y vientos de entre 64 y 80 kilómetros por hora (40 a 50 millas), con ráfagas de hasta 96 kph (60 mph).



El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló activó a la Guardia Nacional, suspendió las clases para el martes y declaró media jornada laboral. También advirtió sobre posibles inundaciones e interrupciones del suministro eléctrico. Roselló afirmó que no es un secreto que la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica está deteriorada.



El meteorólogo Roberto García advirtió que Puerto Rico podría experimentar condiciones de huracán en las próximas 48 horas si el meteoro cambia de ruta.



“Cualquier desvío, que todavía es posible que ocurra, podría traer condiciones aún más severas al área de Puerto Rico y las Islas Vírgenes”, agregó.



Las Islas vírgenes estadounidenses dijeron que el año escolar podría comenzar el viernes en lugar del martes.



Una advertencia de huracán fue emitida para Antigua y Barbuda, Anguila, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, San Martín, Saba, San Eustaquio, St. Maarten y St. Barts, Puerto Rico así como para las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas.



Una advertencia de tormenta tropical estaba en vigencia para Guadalupe y un aviso de tormenta tropical para Dominica.