Surcorea simula ataque contra instalación nuclear nocoreana

SEÚL, Corea del Sur (AP )

Corea del Sur disparó el lunes misiles hacia el mar para simular un ataque contra la principal zona de pruebas nucleares norcoreana, después de que Estados Unidos amenazara a Corea del Norte con una "respuesta militar masiva" por haber realizado su mayor ensayo atómico el fin de semana.



El Ministerio de Defensa surcoreano también dijo que Pyongyang parece estar planeando el lanzamiento de un misil, posiblemente de tipo balístico intercontinental, para exhibir su supuesta capacidad de alcance a Estados Unidos con armas nucleares, pero se desconoce cuándo podría suceder esto.



La fuerte retórica de Estados Unidos y las maniobras militares en Corea del Sur se están volviendo respuestas frecuentes al rápido desarrollo de misiles por parte de Pyongyang con los que pueda bombardear territorio estadounidense.



El suceso más reciente y posiblemente el más espectacular ocurrió el domingo, cuando el gobierno de Kim Jong Un aseguró haber realizado una prueba bajo tierra con una bomba de hidrógeno, lo cual sería la sexta prueba nuclear de Corea del Norte desde 2006.



El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizó el lunes su segunda reunión de emergencia sobre Corea del Norte en una semana. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley dijo que las acciones de Corea de Norte demuestran que Kim está "rogando que haya guerra" y que ha llegado el momento de que el Consejo adopte las medidas diplomáticas más severas.



"Ya basta. Guerra es algo que Estados Unidos nunca quiere. No queremos guerra ahora. Pero la paciencia de nuestro país no es ilimitada", dijo Haley.



En Corea del Sur, Chang Kyung-soo, funcionario del Ministerio de Defensa, dijo a legisladores que Seúl está viendo que Corea del Norte se está preparando para realizar una prueba con un misil balístico intercontinental, pero no dio detalles sobre cómo las autoridades habían llegado a dicha conclusión. Chang también dijo que la reciente detonación nuclear al parecer fue de unos 50 kilotones, lo que sería un "incremento importante" en comparación con otros ensayos.



En una serie de tuits, el presidente Donald Trump amenazó con frenar todo el comercio con países que hagan negocios con Pyongyang, una amenaza velada para China, y criticó a Corea del Sur por lo que calificó de "discurso de apaciguamiento".



En respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang, dijo a periodistas en Beijing que China considera "inaceptable una situación en la que por un lado trabajamos para resolver este asunto pacíficamente, pero por otro lado nuestros propios intereses estén sujetos a sanciones y en riesgo. Eso no es ni objetivo ni justo".