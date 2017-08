Puerto Rico impone licencias forzadas sin goce de sueldo

SAN JUAN(AP)

Una junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico anunció que impondrá licencias sin goce de sueldo a los empleados públicos por primera vez en la historia del territorio estadounidense.



A partir del 1 de septiembre los empleados públicos, menos la policía, tendrán dos días de licencia forzosa por mes, dijo la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jarsko. Añadió que éstas se prolongarán durante todo el año fiscal 2018.



Las licencias son necesarias porque el gobierno del gobernador Ricardo Rosselló no ha logrado una reducción de costos de 218 millones de dólares, parte de la reducción de 880 millones exigida por la junta, dijo Jaresko.



"Nuestra situación actual sigue siendo muy preocupante", acotó.



Los funcionarios puertorriqueños rechazaron la decisión de la junta.



"No habrá licencias forzosas. Pueden darlo por seguro", dijo Christian Sobrino, el representante del gobernador en la junta y que se encontraba junto a los miembros de ésta durante la reunión pública.



Rosselló no respondió a los pedidos de declaraciones, pero dijo en un comunicado que hablaría públicamente en las próximas horas. El jueves dijo que recurriría a las cortes contra unas licencias que, sostuvo, afectarían a más de 138.000 empleados y provocaría un impacto negativo equivalente a 600 millones de dólares en los próximos dos años.



El presidente de la junta, José Carrión, advirtió que el recurso a la justicia podría redundar en licencias más prolongadas si se demora su aplicación.



"No lo consideramos una recomendación como alega el gobierno", dijo Carrión.



Jaresko dijo que las licencias no son permanentes y que el gobierno puede ponerles fin antes de lo previsto si cumple una serie de condiciones como la reducción de 218 millones de dólares.