11 acusados por muerte de 71 migrantes en Hungría

BUDAPEST(AP)

Once hombres fueron imputados por la muerte de 71 migrantes que se asfixiaron en la parte trasera de un camión refrigerado en el 2015, dijeron el jueves las autoridades húngaras.



Laszlo Nanasi, fiscal principal del condado Bacs-Kiskun, dijo que los acusados son individuos de Afganistán, Bulgaria y Líbano que contrabandearon a unas mil 200 personas desde la frontera de Hungría con Serbia hasta Austria o Alemania en el 2015.



Migrantes de Siria, Irak y Afganistán fueron las víctimas halladas en la parte trasera de un camión refrigerado con matrículas húngaras abandonado en la carrilera de emergencia de la carretera A4 cerca de Parndorf, Austria, no lejos de la frontera húngara, el 27 de agosto del 2015. Los muertos eran 59 hombres, ocho mujeres y cuatro niños.



Los migrantes fueron encerrados en el camión cerca de Morahalom, Hungría, junto a la frontera con Serbia, y casi seguramente murieron en un espacio de tres horas, cuando el vehículo estaba aún en ese país. Pese a los pedidos de los migrantes de que abriesen las puertas, los contrabandistas recibieron instrucciones de su jefe de cruzar a Austria lo más pronto posible, dijo Nanasi en una declaración.



Los cargos contra los acusados incluyen contrabando humano organizado y tortura de personas contrabandeadas.



Las cuatro personas acusadas de responsabilidad directa en la muerte de los migrantes enfrentan el cargo adicional de homicidio con crueldad particular.



La fiscalía pidió cadena perpetua para cuatro acusados y términos más cortos en un penal de máxima seguridad y expulsión del país para el resto. El juicio se realizará en un tribunal en el centro de Hungría, donde los contrabandistas iniciaron la travesía que concluyó con la muerte de los migrantes.



Nueve de los acusados están bajo arresto y la fiscalía presentó una moción para enjuiciar a los otros dos en ausencia.