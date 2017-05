Australia: Madre que mató a 7 hijos sufrió esquizofrenia por mariguana

AUSTRALIA(AP )

Una madre que apuñaló a sus siete hijos y a una sobrina en el Norte de Australia en 2014 no será juzgada por asesinato porque sufrió esquizofrenia inducida por cannabis cuando perdió el control, según una sentencia emitida el jueves, informa The Independent Raina Thaiday se apuñaló 35 veces después de matar a los niños, de 2 a 14 años, en su casa de Cairns el 19 de diciembre, un mes después de que comenzaran sus delirios.El Tribunal de Salud Mental del estado de Queensland dictaminó hace un mes que Thaiday, entonces de 37 años, había estado "mal mentalmente" cuando los niños fueron asesinados. La ley estatal impidió que la sentencia se hiciera pública hasta el jueves.Ella será detenida indefinidamente en una sala de alta seguridad de un hospital siquiátrico en la capital del estado Brisbane y no se le permitirá salir de los terrenos del hospital sin escolta.Thaiday, también conocida como Mersane Warria, fumaba hasta 20 cigarros de mariguana al día cuando desarrolló esquizofrenia severa a finales de 2014, según el tribunal.