Entregan correos de Pence de cuando era gobernador Indiana

INDIANÁPOLIS, Indiana(AP)

Trece cajas de correos electrónicos del vicepresidente Mike Pence correspondientes a su mandato como gobernador de Indiana han sido entregadas al gobierno estatal, informó un vocero.



Sus abogados entrenaron los correos el jueves para ser archivados a disposición del público como requiere la ley estatal, informó el diario Indianapolis Star.



Los correos son de cuentas oficiales y también la cuenta privada que Pence utilizaba para asuntos oficiales, dijo el vocero Marc Lotter. La existencia de esa cuenta AOL fue revelada el jueves.



"Se nos ha dicho que mucho, quizás todo, lo que hay en esas cajas ya lo teníamos. Pero no lo hemos verificado", dijo Stephanie Wilson, vocera del actual gobernador Eric Holcomb.



Lotter dijo que los abogados de Pence trataron de entregar las cajas el 9 de enero, su último día en la gobernación, pero las devolvieron a los abogados debido a la "falta de claridad (sobre) qué hacer" con los correos.



Pence dijo el viernes que había "cumplido plenamente" la ley estatal. Pero sus detractores dicen que los correos de la cuenta privada deberían haber sido entregados anteriormente.



"No deberíamos descubrir accidentalmente que funcionarios desde el gobernador hasta los miembros de las juntas escolares manejan asuntos públicos a través de canales de comunicación privados", dijo Gerry Lanosga, profesor de la Universidad de Indiana y ex presidente de la Coalición en Indiana por un Gobierno Abierto.