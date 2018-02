Ecuatorianos aprueban suprimir la reelección indefinida en referéndum

ECUADOR(AP)

Los ecuatorianos eliminaron el domingo en un referendo una enmienda constitucional aprobada en el 2015 que permitía la reelección presidencial indefinida.



De acuerdo con un conteo rápido realizado por el Consejo Nacional Electoral, un 67,3% de los ciudadanos votaron para rechazar dicha enmienda, con lo cual el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) no podrá volver a postularse para ese cargo. Los mandatarios del país podrán gobernar en dos ocasiones.



Tal mecanismo tiene un 99% de confiabilidad, señaló el CNE.



Aparte de esa pregunta, los electores también aprobaron mayoritariamente otros seis aspectos acerca de temas constitucionales, ambientales, legales y tributarios.



Uno de ellos le otorgó al presidente Lenín Moreno más autoridad sobre un consejo que determina quién dirige algunas de las instituciones más importantes de la nación, y otro prohíbe que los funcionarios condenados por corrupción vuelvan a ocupar cargos públicos.



“La consulta, más que cualquier otra cosa, tuvo dos objetivos netamente políticos: brindar legitimidad al mandato de Lenín Moreno, y distanciar a la figura de Moreno de Correa, a la vez de debilitarlo políticamente”, dijo Paolo Moncagatta, analista y catedrático de la universidad San Francisco, a The Associated Press.



“Moreno obtendrá algo de ‘oxígeno’ y un poco más de ‘músculo político’ que le será útil para el corto plazo, pero la legitimidad derivada de esta consulta no consiste una reserva permanente de apoyo a su mandato”, agregó.



Tras conocer los resultados, el mandatario dijo que “la confrontación quedó atrás, es hora de volver a abrazarnos”, al tiempo que señaló que en los próximos 30 días la Asamblea pondrá en marcha nuevos mecanismos para realizar las reformas legales necesarias a fin de “cumplir con el mandato ciudadano”.



“Esta contundente victoria de todos nos reafirma que el futuro no se detiene ... seguiremos trabajando por un Ecuador de todos y para todos”, agregó.



Al referendo fueron convocados poco más de 13 millones de ecuatorianos, de los cuales sufragaron un 82%.