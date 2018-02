Listo para despegar potente cohete de SpaceX

CABO CAÑAVERAL, Florida(AP)

SpaceX lanzará esta semana su poderoso cohete nuevo, desde la misma plataforma que llevó a los hombres a la luna hace medio siglo.



El Falcon Heavy no es tan potente como el cohete lunar Saturn V de la NASA, que aún es el rey absoluto de los lanzamientos. Ni siquiera se acercará al poder de despegue de los transbordadores espaciales.



Pero cuando parta en su primer vuelo de prueba el martes, el Heavy, con sus tres propulsores y 27 motores, será el cohete más poderoso funcionando hoy en día, por un factor de dos. Es tres veces más potente que el Falcon 9 y su impulsor, y tiene tres propulsores que van uno al lado del otro.



El Heavy representa un negocio serio para la compañía espacial privada fundada hace 16 años por Elon Musk. Con más de 5 millones de libras de empuje al despegue, equivalentes a 18 aviones 747, el Heavy será capaz de poner en órbita satélites de gran tamaño y enviar naves espaciales a la Luna, a Marte y más allá.



Utilizando otra analogía del avión, el Heavy podría colocar un avión 737 en órbita, con todo y pasajeros y equipaje.



La compañía ya tiene algunos clientes para el Heavy, incluida la Fuerza Aérea de Estados Unidos.



“No puedo esperar para verlo volar una y otra vez”, dijo Alan Stern del Southwest Research Institute. Él es el principal científico de la nave espacial New Horizons de la NASA, que hizo un sobrevuelo sin precedentes de Plutón y ahora se dirige a un mundo helado y más pequeño en las orillas del sistema solar.



Cabo Cañaveral no ha visto este tipo de cohetes desde el último vuelo del transbordador espacial en 2011. Se esperan enormes multitudes para el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy. Las entradas para el centro de visitantes para ver mejor de cerca, llamadas "Siente el calor" y "El paquete más cerca”, se agotaron rápidamente.