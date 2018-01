"Congelado sólido": Mujer es investigada en EU por dejar morir a su perro de frío

CONNECTICUT(AP)

Una mujer de Connecticut cuyo perro fue encontrado muerto congelado el día de Año Nuevo ha sido acusada de crueldad hacia los animales.



La policía de Hartford anunció el cargo el jueves contra Michelle Bennett, de 50 años.



El pitbull de 3 años de edad, macho, fue encontrado encadenado dentro de una caseta de perros en el patio trasero de una casa de la ciudad el lunes.



Un veterinario que examinó al perro dijo que estaba "congelado sólido" y que también parecía estar desnutrido porque tenía un peso inferior al normal para su tamaño. El perro también había estado acostado en sus propias heces.



La policía señala que la dueña ha estado en la cárcel por cargos no relacionados al actual.



Bennett estaba en libertad bajo fianza y no pudo ser contactada. No estaba claro de inmediato si ella tenía un abogado.