EU deroga política que facilita mariguana

WASHINGTON D.C. (AP )

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, se aprestaba a derogar una norma sancionada bajo la presidencia de Barack Obama que allanó el camino para la legalización de la mariguana en todo el país, revelaron a The Associated Press dos personas con conocimiento directo de la decisión.



Sessions permitirá a los fiscales federales en las entidades donde la mariguana es legal decidir con cuánta fuerza aplican la ley federal, dijeron las fuentes. Ambas hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a anticiparse al anuncio oficial previsto para las próximas horas.



La decisión probablemente acrecentará la confusión acerca de si se puede cultivar, comprar o consumir marihuana en los estados donde ya es legal, ya que la ley federal lo prohíbe. Esto sucede después que se abrieron negocios de venta de mariguana en California, iniciando lo que se prevé será el mercado más grande del mundo.



Las encuestas revelan que una gran mayoría de estadounidenses creen que la droga debe ser considerada legal.



Sessions ha aplicado una agenda en el Departamento de Justicia acorde con las prioridades del gobierno de Donald Trump en materia de inmigración, opiáceos y otros asuntos, pero los cambios con respecto a la yerba reflejan sus propios intereses. Poco se sabe sobre las posiciones de Trump acerca de la mariguana.



Sessions ha comparado la marihuana con la heroína y le ha atribuido los picos de violencia y se preveía que tomaría medidas represivas.



Los partidarios de la legalización dicen que ésta elimina la necesidad de un mercado negro y reduciría la violencia, ya que el comercio de marihuana dejaría de estar en manos de delincuentes.



El gobierno de Obama anunció en 2013 que no impediría la legalización en los estados siempre que sus autoridades impidieran el transporte a lugares donde seguía siendo ilegal o que cayera en manos de menores de edad y de pandillas criminales. Sessions derogará esa norma, que había aclarado cómo respondería el gobierno federal a medida que los estados empezaban a autorizar el consumo medicinal o recreativo.



Desde entonces, el negocio del cannabis se ha convertido en un sector que mueve muchos millones de dólares y sus impuestos financian escuelas, programas educativos y fuerzas del orden. Ocho estados y la capital han legalizado el consumo recreativo. Se calcula que las ventas en California permitirán recaudar mil millones de dólares anuales de impuestos en poco tiempo.