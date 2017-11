El desertor estadounidense Bowe Bergdahl se libra de la pena de cárcel

FORT BRAGG, Carolina del Norte(AP )

Bowe Bergdahl, el sargento que abandonó su puesto en Afganistán y provocó una búsqueda en la que algunos de sus camaradas sufrieron heridas, no irá a prisión, sentenció un juez militar el viernes al cabo de un juicio que dio lugar a polémicas durante la campaña electoral.



Bergdahl fue capturado por el Talibán y retenido durante cinco años, hasta que el presidente Barack Obama lo intercambió por prisioneros de la milicia.



Como candidato presidencial, Donald Trump pidió una pena severa para Bergdahl, que enfrentaba hasta prisión perpetua.



El juez lo sentenció a baja deshonrosa, degradación a soldado raso y el pago de mil dólares por mes durante 10 meses. No hizo comentarios sobre su decisión.



En la corte, Bergdahl lucía tenso, hacía muecas y crispaba la mandíbula.



Sus abogados lo abrazaban y uno le palmeó la espalda.



El mes pasado se declaró culpable de deserción y conducta incorrecta frente al enemigo.



El juez tenía un amplio margen para la sentencia porque Bergdahl no llegó a un acuerdo con los fiscales a cambio de declararse culpable.



Los fiscales habían pedido una pena severa debido a las heridas sufridas por los soldados que lo buscaron cuando desapareció en 2009.



La defensa presentó testimonios sobre el sufrimiento de Bergdahl durante su cautiverio, sus aportes a la inteligencia militar y sus problemas de salud mental.



También citó las duras declaraciones de Trump durante la campaña.



La Casa Blanca dijo que no haría declaraciones sobre la sentencia y aludió a una declaración de hace varias semanas según la cual Trump espera que todo el personal de la justicia militar "ejerza su juicio profesional independiente, acorde con las leyes y reglamentos pertinentes".



La baja punitiva privará a Bergdahl de todos o casi todos sus beneficios como veterano de guerra.